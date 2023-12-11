По словам астрологов, Водолей, Рак и Лев могут уйти с работы в декабре. Однако, не потому, что им укажут на дверь.

Обратите внимание Их всегда сопровождает удача: 5 знаков зодиака, которым во всем везет

Водолей

Уже к концу года вы можете получить вожделенную работу. Главное – верьте в свои силы и не бойтесь новых вызовов. Вам по силам абсолютно все.

Гороскоп для Водолеев

Рак

Решитесь на изменения. Хватит работать там, где вас не ценят, и где вы совсем не получаете удовольствия, а даже наоборот. Подумайте, может, пора сменить не только место, но и саму профессию.

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Кстати говоря Эта неделя будет счастлива для 3 знаков зодиака: есть ли среди них вы

Лев

Чтобы быстро подняться по карьерной лестнице, вам, вероятно, придется уволиться. Не бойтесь делать это. Продемонстрируйте весь свой потенциал, знания и умения, полученные за годы работы. Вы знаете, что можете больше и заслуживаете большего.

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