Живуть на широку ногу: 2 знаки зодіаку, які скоро зроблять дорогі покупки

Два знаки зодіаку отримають можливість зробити дорогу покупку найближчим часом. Вони зможуть дозволити собі те, чого довго хотіли.

Найближчим часом Стрільці та Водолії відчують свій статус та фінансову стабільність, пише 24 Канал. Вони можуть дозволити собі дорогі покупки.

Дивіться також Зваляться проблеми: 3 знакам зодіаку не пощастить в останні дні червня

Стрілець

Стрільці багато працювали увесь місяць, а тому можуть розраховувати на додатковий дохід або премію. Так вони зможуть дозволити собі коштовну покупку, яку давно планували.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

У Водоліїв зросте дохід, а тому вони вирішать, що готові до великих витрат. Та астрологи радять добре зважити всі "за" і "проти" – є шанс, що покупка не принесе вам того, чого ви очікували.

Гороскоп для Водоліїв