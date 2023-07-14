Люблять дітей понад усе: 3 знаки зодіаку, представниці яких є найкращими мамами
Є знаки зодіаку, представниці яких створені бути мамами. Вони обожнюють дітей, вміло знаходять з ними спільну мову, є дуже турботливими.
Турботливість, співчутливість та вміння вислухати – риси справжньої мами. Саме такими дуже часто є жінки-представники Овнів, Терезів та Водоліїв, пише 24 Канал.
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Водолій
Представниці Водоліїв готові на все заради своєї дитини. Вони вміють навчити самостійності та водночас подарувати любов, якої потребують малята. Водолії-жінки розвивають сильні сторони своїх дітей та навчають добиватися свого.
Гороскоп для Водоліїв
Овен
Представниці Овнів можуть багато чому навчити, хоч інколи заграються з роллю вчительки. Та вони швидко вміють повернутися до ролі матері, що приголубить та підтримає.
Гороскоп для Овнів
Терези
Сильна сторона Терезів як матерів у тому, що вони не забувають дбати про себе самих, чим показують приклад дітям. Вони знають, як прищепити гарний смак у будь-яких сферах та люблять дбати про комфорт у домі.
Гороскоп для Терезів