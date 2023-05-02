Цей місяць буде несприятливим для почуттів Тельців, Левів, Скорпіонів та Водоліїв, передає 24 Канал. Як мінімум, у них будуть проблеми у стосунках, як максимум – болісний розрив.

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Телець

Цього місяця представники Тельців почуватимуться не найкраще. Погані емоції будуть виливатися на ваших других половинок, що змусить їх замислитися про розрив. Старайтесь проживати негатив більш екологічно.

Гороскоп для Тельців

Лев

Гордим Левам цього місяця може здатися, нібито проблеми партнера – не такі важливі. Спробуйте приділити увагу половинці, вислухати її, щоб уникнути можливого розриву та розбитого серця.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Астрологи передбачають для Скорпіонів порожнечу в серці, яку вони відчують цього місяця. Краще якомога швидше залишити партнера, щоб у нього був час пережити розставання.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Представники цього знака зодіаку, навпаки, будуть болісно переживати розставання, бо їх залишать. Причини тому можуть бути різні, але себе звинувачувати не варто. Зосередьтеся на саморозвитку.

Гороскоп для Водоліїв