Так, Овни та Близнюки завжди виглядають молодшими, ніж є насправді, пише 24 Канал.

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Близнюки

Астрологи зазначають, що Близнюки застрягли в молодості. Їх не хвилює біологічний вік. Представники цього знаку зодіаку вміють насолоджуватися кожною миттю. Вони комунікабельні та випромінюють позитив. До речі, частина людей заздрять Близнюкам саме через молодість.

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Овен

Народжені під цим знаком зодіаку сповнені енергії. Вони буквально щодня хочуть пробувати щось інше та з ентузіазмом беруть участь у нових пригодах. Незалежно від свого віку, Овни завжди молодо виглядають.

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