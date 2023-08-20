Фортуна нерідко їх оминає: 4 знаки зодіаку, які притягують неприємності

Частина з нас нерідко можуть стикатися з неприємностями. Здається, що чорна смуга не закінчиться ніколи.

Так-от, Овни, Водолії, Терези та Близнюки притягують неприємності. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

Цікаво Ці два знаки зодіаку вражають своєю молодістю

Овен

Цей вогняний знак може нерідко потрапляти в неприємні ситуації. Зокрема, на це впливає впертість, самовпевненість і запальний характер Овна.

Гороскоп для Овнів

Водолій

Представники цього знаку гіпервідповідальні та схильні переживати буквально через все. Вони можуть себе накручувати настільки, що почати притягувати неприємності. Водоліям може здатися, що буквально все проти них.

Гороскоп для Водоліїв

Терези

Народжені під цим знаком завжди прагнуть до балансу у всьому. Щоправда, фортуна здебільшого не на їхньому боці. Як би не старалися Терези, вони схильні притягувати неприємності.

Зверніть увагу Кохають усім серцем: 3 знаки зодіаку, які вміють щиро любити

Гороскоп для Терезів

Близнюки

Астрологи зазначають, що Близнюки хоч і оптимісти, але не є найщасливішим знаком зодіаку. Інколи їм здається, що проти них буквально все. Окрім того, ці люди можуть бути зациклені на минулому, а це заважає рухатися вперед.

Гороскоп для Близнюків