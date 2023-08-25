Астрологи вважають, що представники деяких знаків зодіаку більше схильні до обману, пише 24 Канал. Серед них – Раки, Скорпіони та Риби.

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Рак

Раки завжди готові до розмов та обговорення. Вони доволі балакучі, але це інколи може призвести до того, що вони заграються з версіями та перекручують факти.

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Скорпіон

Скорпіони не люблять відкривати всю інформацію про себе. Їхня таємничість може породжувати підозру та враження, що вони щось приховують. Часто Скорпіони й справді не розповідають всю правду або брешуть "для добра".

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Риби

Риби – творчі та амбіційні особи. Вони можуть використовувати це і брехливо висловлюватися про інших, щоб самоствердитися чиїмось коштом.

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