Астрологи вважають, що представники деяких знаків зодіаку більше схильні до обману, пише 24 Канал. Серед них – Раки, Скорпіони та Риби.
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Рак
Раки завжди готові до розмов та обговорення. Вони доволі балакучі, але це інколи може призвести до того, що вони заграються з версіями та перекручують факти.
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Скорпіон
Скорпіони не люблять відкривати всю інформацію про себе. Їхня таємничість може породжувати підозру та враження, що вони щось приховують. Часто Скорпіони й справді не розповідають всю правду або брешуть "для добра".
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Риби
Риби – творчі та амбіційні особи. Вони можуть використовувати це і брехливо висловлюватися про інших, щоб самоствердитися чиїмось коштом.
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