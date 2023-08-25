Астрологи считают, что представители некоторых знаков зодиака больше склонны к обману, пишет 24 Канал. Среди них – Раки, Скорпионы и Рыбы.
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Рак
Раки всегда готовы к разговорам и обсуждениям. Они довольно болтливы, но иногда это может привести к тому, что они заигрываются с версиями и искажают факты.
Гороскоп для Раков
Скорпион
Скорпионы не любят открывать всю информацию о себе. Их таинственность может порождать подозрение и впечатление, что они что-то скрывают. Часто Скорпионы действительно не рассказывают всю правду или врут "для добра".
Гороскоп для Скорпионов
Рыбы
Рыбы – творческие и амбициозные личности. Они могут использовать это и лживо высказываться о других, чтобы самоутвердиться за чей-то счет.
Гороскоп для Рыб