Близнецов и Козерогов трудно обойти вниманием, пишет 24 Канал. Они обладают особыми чертами – острыми языком и имеют сердце с перцем.
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Близнецы
Близнецы знают, как добиваться своего и быть в центре внимания. Свой язык они могут использовать как оружие.
Представители этого знака зодиака не будут терпеть обид. Если кто-нибудь заденет их или их близких – они не полезут за словом в карман.
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Козерог
Козероги бывают настоящими мастерами слова. Они могут быть резкими и болезненными для собеседника, но также способны пробуждать эмоции и размышления.
Вы всегда проникаете глубоко в сущность вещей и способны поразить этим других. Однако не позволяйте остроте вашего языка разрушать отношения – иногда следует выбирать слова с особой осторожностью.
Гороскоп для Козерогов