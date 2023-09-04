Заводяться з півоберту: 2 знаки зодіаку, які обожнюють скандали

Частина людей люблять скандалити і в них це "добре" виходить. Астрологи зазначають, що на конфліктність впливають і знаки зодіаку.

Так, нерідко Овни та Леви прямо-таки обожнюють скандали. Вони схильні до конфліктів, пише 24 Канал.

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Овен

Цей вогняний знак швидко "спалахує". Овен впертий і завжди впевнений у своїй правоті, що нерідко призводить до скандалів. Окрім того, представники цього знаку можуть бути дуже страшні та небезпечні в агресії.

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Лев

Горді та самовпевнені Леви не мовчатимуть, якщо, на їхню думку, щось не так. Вони завжди прагнуть бути на першому місці й у центрі уваги. Якщо ж їхнє самолюбство зачепили, можуть зчинити великий галас.

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