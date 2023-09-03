Так-от, найбільш схильні до підлості Скорпіони, Козороги, Овни та Діви. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

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Скорпіон

Це найнебезпечніший знак зодіаку, особливо коли він у гніві. Скорпіони можуть бути дуже холодними до вас, особливо якщо ви колись їх розсердите. Ці люди не бояться відповісти найпідлішим способом та вимагають багато вибачень. Скорпіони мстиві, тож краще не сваріться з ними.

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Козоріг

Ці люди постійно трудяться в поті чола. Вони намагаються зробити все якнайкраще, водночас готові прийти на допомогу іншим. Втім, такі дії можуть закінчитися несправедливістю для самих Козорогів. Обурені вони можуть вчиняти підло.

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Овен

Народжені під цим знаком зодіаку прямолінійні. Окрім того, нестримні та імпульсивні. Овнів краще не злити, якщо не хочете побачити їхню агресію.

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Діва

Надмірний перфекціонізм Дів може призвести до негативних наслідків. Вони схильні бути дріб'язковими та прискіпливими. Можуть вчиняти підло для власної вигоди.

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