Стрільці, Леви та Скорпіони, сьогодні вам краще провести час вдома. Відкладіть поїздку та ухвалення важливих рішень, пише 24 Канал.

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Стрілець

Не варто ризикувати та відкриватися людям, якщо не до кінця впевнені в них. Вас вкотре можуть "поранити". Тож будьте обережні.

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Лев

Так, ви природжені лідери. Пам'ятайте про це, однак, не дозволяйте собою маніпулювати. Існує ризик все втратити. Будьте розумніші та тримайте голову холодною.

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Скорпіон

Сьогодні вам може загрожувати небезпека. Тож будьте обережними на вулиці. Краще проведіть цей час вдома з рідними. Не поспішайте.

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