Так, нередко Овны и Львы прямо-таки обожают скандалы. Они склонны к конфликтам, пишет 24 Канал.
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Овен
Этот огненный знак быстро "вспыхивает". Овен упрям и всегда уверен в своей правоте, что нередко приводит к скандалам. Кроме того, представители этого знака могут быть очень страшными и опасными в агрессии.
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Лев
Гордые и самоуверенные Львы не будут молчать, если, по их мнению, что-то не так. Они всегда стремятся быть на первом месте и в центре внимания. Если же их самолюбие затронули, могут поднять большую шумиху.
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