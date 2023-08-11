Точно не боягузи: 3 знаки зодіаку, які обожнюють ризикувати
Частина людей обожнюють ризикувати. Вони з легкістю погодяться спробувати щось раніше невідоме, аби відчути потужний викид адреналіну.
Так, Леви, Скорпіони та Стрільці обожнюють ризикувати. Вони сміливі та не лякаються нових викликів, пише 24 Канал.
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Лев
Народжені під цим сузір'ям готові на все, аби привернути до себе увагу. Вони обожнюють ризик, тож з легкістю скочать з парашутом чи зроблять щещоьс більш небезпечне.
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Скорпіон
Скорпіони справжні сміливці. Не дарма цей знак зодіаку вважають найнебезпечнішим. Вони обожнюють азарт і ризик, натомість буденна рутина – зовсім не до душі.
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Стрілець
Представники цього знаку – авантюристи. Вони люблять пробувати щось нове та відчувати адреналін. Між безпечним та ризиковим шляхом Стрільці оберуть останній.
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