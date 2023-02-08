Представники цих знаків зодіаку звикли бути відвертими щодо своїх думок – як із друзями, так і з ворогами, пише 24 Канал.

Читайте також Природжені мами і тати: назвали 3 знаки зодіаку, яким найкраще вдається батьківство

Овни

Ті, хто народилися під знаком Овнів, не звикли замовчувати щось чи брехати, аби підлеститися – вони рубають з плеча часом неприємною, та потрібною правдою. Головний принцип побудови відносин для Овнів – це довірливі стосунки, тому вони вимагають від інших бути такими ж чесними, як і вони.

Навіть якщо Овнам доведеться збрехати, співрозмовник одразу зрозуміє, що вони говорять неправду – Овни дуже невміло та неприродно брешуть.

Гороскоп для Овнів

Діви

Діви мають потужний емоційний інтелект та легко можуть зрозуміти, коли їм брешуть, а коли ні. Представники цього знаку зодіаку не люблять неправду та звикли все говорити прямо – і цього ж вимагають від інших.

Ті, хто народилися під знаком Дів, не терплять брехню в родині – якщо хтось із членів сім'ї прибрехав, щоб уникнути покарання чи неприємностей, вони обов'язково нарвуться на неприємності від Дів. Цей знак зодіаку обов'язково проведе серйозну розмову про важливість довіри та правди.

Гороскоп для Дів

Риби

Добродушні Риби не бачать сенсу у брехні – вони звикли довіряти людям, які їх оточують та не приховувати небажаних фактів. Та щоб отримати довіру Риб, потрібно проходити довгий та тернистий шлях до дружби – незнайомцям чи віддаленим людям Риби не захочуть розповідати нічого особистого.

Для Риб брехня – це метод слабких людей, які не можуть досягнути свого правдою. Тому вони ставлять собі життєве завдання – намагатися не брехати на шляху до їхньої мрії.

Гороскоп для Риб