Представители этих знаков зодиака привыкли быть откровенными по отношению к своим мыслям – как с друзьями, так и с врагами, пишет 24 Канал.

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Овны

Те, кто родился под знаком Овнов, не привыкли замалчивать что-нибудь или врать, чтобы подлеститься – они рубят с плеча порой неприятной и нужной правдой. Главный принцип построения отношений для Овнов – это доверительные отношения, поэтому они требуют от других быть такими же честными, как они.

Даже если Овнам придется соврать, собеседник сразу поймет, что они говорят неправду – Овны очень неумело и неестественно врут.

Гороскоп для Овнов

Девы

Девы обладают мощным эмоциональным интеллектом и легко могут понять, когда им врут, а когда нет. Представители этого знака зодиака не любят неправду и привыкли говорить прямо – и этого же требуют от других.

Родившиеся под знаком Дев не терпят ложь в семье – если кто-то из членов семьи приврал во избежание наказания или неприятностей, они обязательно нарвутся на неприятности от Дев. Этот знак зодиака обязательно проведет серьезный разговор о важности доверия и правды.

Гороскоп для Дев

Рыбы

Добродушные Рыбы не видят смысла во лжи – они привыкли доверять окружающим их людям и не скрывать нежелательных фактов. Но чтобы получить доверие Рыб, нужно проходить долгий и тернистый путь к дружбе – незнакомцам или отдаленным людям Рыбы не захотят рассказывать ничего личного.

Для Рыб ложь – это метод слабых людей, которые не могут достичь своей правды. Поэтому они ставят себе жизненную задачу – стараться не лгать по пути к их мечте.

Гороскоп д ля Рыб