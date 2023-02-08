Представителям этих знаков зодиака комфортно в роли родителей – они всегда знают, как воспитать замечательных детей, пишет 24 Канал.

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Тельцы

Родившиеся под знаком Тельцов очень чуткие, однако строгие родители. Они привыкли держать ситуацию под контролем и знают, как подходить к воспитанию детей.

Хотя Тельцы на первый взгляд могут казаться холодными и черствыми, они обожают детей и сделают все для того, чтобы они прожили счастливое детство и без проблем устроили взрослую жизнь. Для Тельцов – благополучие своей семьи – главная цель жизни.

Гороскоп для Тельцов

Раки

Теплые и общительные Раки легко находят общий язык с малыми членами семьи. Они легко строят доверчивые отношения с детьми и всегда знают, как помочь.

Раки могут быть как веселыми разбойниками в играх с ребенком, так и мудрыми наставниками, которые помогут победить любые трудности. Поэтому за знаком закрепилась слава образцовых семьян – они умеют быть не только родителями, но и замечательными друзьями для ребенка.

Гороскоп для Раков

Стрельцы

С самого появления ребенка Стрельцы развивают его интерес к миру и показывают, что амбиции и стремление к развитию – это здорово. Они поддерживают детей во всем и становятся главными фанатами их хобби или интересов.

Стрельцы стремятся, чтобы их ребенок был лучше их, поэтому постоянно поощряют его к новому. При этом Стрельцы никогда не пересекут личные границы ребенка и оставляют ему много времени на игры, знакомства и саморазвитие.

Гороскоп для Стрельцов