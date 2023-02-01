Представители этих знаков зодиака выбрали карьеру – и наслаждаются прогрессом, который они создают каждый день, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Родившиеся под знаком зодиака Близнецов уже в раннем возрасте могут разочароваться в отношениях с людьми. И для того, чтобы заглушить внутреннюю несправедливость, близнецы терпеливо и много работают, чтобы не отказывать себе ни в чем.

В карьерном развитии Близнецы видят жизненные цели – именно работа, по мнению Близнецов, может дать деньги, а деньги могут дать счастье. Представители этого знака зодиака самоотверженно работают, иногда даже игнорируя выходные, чтобы обустроить свою жизнь как можно лучше.

Гороскоп для Близнецов

Львы

Харизматические Львы, несмотря на естественное трудолюбие, имеют талант привлекать к себе деньги – их стремление к коммуникации и острый ум позволяют разбогатеть даже в молодом возрасте. Амбиций у Львова не отнимать – они всегда готовы к чему-то новому ради улучшения своей жизни.

Несмотря на то, что карьерные успехи могут поднести Львов к вершинам, они часто не справляются с одиночеством, которое выедает их изнутри – карьера Львов может забирать слишком много времени для обустройства отношений.

Гороскоп для Львов

Козероги

Чуткие и трудолюбивые Козероги выбирают работу не для себя, а для своих близких – представители этого знака зодиака стремятся достичь карьерных вершин и высокой зарплаты для своей семьи и любимых. Козероги готовы работать круглосуточно, чтобы их близкие были счастливы.

Но представители этого знака зодиака не всегда могут остановиться вовремя – переработка, ненормированный рабочий день или несколько чередующих друг друга работ могут быстро подорвать здоровье Козерога и заставить его долго не работать. Козерогам следует нормировать свой рабочий день и рассчитывать силы.

Гороскоп для Козерогов