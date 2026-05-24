Які знаки зодіаку народилися восени?

Діва

Цими людьми керує Меркурій – планета логіки, гострого розуму та комунікації. Саме тому Діви легко розкладають по поличках будь-який хаос, бачать суть речей і завжди знають, як діяти раціонально. Вони не чекають на музу, а просто беруть і створюють свій ідеальний всесвіт щодня.

Головними кольорами Дів вважають глибокий коричневий, стриманий сірий та теплий оливковий. Ці барви підкреслюють їхній зв'язок із землею та дарують внутрішній спокій.

Головним талісманом цього знака зодіаку є нефрит – камінь, який приносить успіх, береже здоров'я та допомагає ухвалювати правильні рішення. Разом із ним Дів оберігає яшма, яка підживлює їхню життєву енергію та захищає від вигорання.

Терези

Їхня небесна покровителька Венера наділила цей знак палким коханням до краси, мистецтва та витонченості. Терези гостро відчувають несправедливість, тому все життя прагнуть знайти гармонію у стосунках, роботі та власному серці. Вони мають природний дипломатичний хист і вміють зачарувати будь-якого співрозмовника з першого погляду.

Естетику Терезів ідеально відображають ніжні, повітряні відтінки, зокрема пастельний блакитний, витончений рожевий та лавандовий. Ці кольори допомагають їм підтримувати душевну рівновагу та надихають на творчість.

Серед мінералів Терезам найбільше підходить благородний опал, який розкриває їхні приховані таланти та інтуїцію. Також сильний зв'язок вони мають із лазуритом, який приносить у їхнє життя ясність думок та щирих друзів.

Скорпіон

Цим знаком опікується далекий і містичний Плутон – планета трансформації, влади, відродження та великих таємниць. Скорпіони володіють потужним внутрішнім стрижнем і неймовірною проникливістю. Вони бачать людей наскрізь, ніколи не прощають зради і здатні повністю перебудувати своє життя навіть після найважчих криз.

Енергетику цього знаку підкреслюють драматичні та сильні кольори – насичений чорний, глибокий бордовий та криваво-червоний. Вони відображають їхню внутрішню силу та пристрасну натуру.

Головним каменем-оберегом для Скорпіона є загадковий топаз, який заспокоює бурхливі емоції та захищає від негативу. Також їм чудово допомагає гранат – мінерал, який розпалює пристрасть, додає життєвих сил та притягує щастя у коханні.

Стрілець

Покровителем цього знака зодіаку собою Юпітер – планета великих можливостей, успіху, мудрості та розширення кордонів. Стрільці терпіти не можуть обмежень, адже обожнюють подорожі, нові знання та філософські розмови. Їхня щирість і дитяча віра в краще майбутнє здатні розігнати будь-які осінні хмари навколо.

Світ Стрільця розфарбований у яскраві, королівські кольори – глибокий синій, фіолетовий та ультрамарин. Вони символізують високі прагнення та безмежне небо, до якого тягнеться цей знак.

Справжнім відданим супутником для Стрільців є бірюза – камінь переможців, який приносить удачу в мандрівках і приваблює добробут. Крім неї, знак оберігає хризоліт, який допомагає уникати помилок та зміцнює віру у власні сили.