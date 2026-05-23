Астрологи переконані, що літні знаки зодіаку, зокрема Близнюки, Раки та Леви, мають унікальний набір рис, які виділяють їх серед інших. Про це детальніше – пише сайт Astrology.

Які знаки зодіаку народилися влітку?

Близнюки

Червневими Близнюками керує Меркурій – планета інтелекту, логіки та комунікації. Оскільки їхня рідна стихія – Повітря, цей космічний покровитель робить їх неймовірно швидкими та кмітливими. Меркурій відповідає за здатність Близнюків знаходити спільну мову з ким завгодно та миттєво обробляти інформацію.

Що цікаво, талісманами цього знаку зодіаку вважають гнучку ртуть та камінь агат. Водночас щасливим кольором Близнюків вважається сонячно-жовтий, який стимулює роботу мозку та підіймає настрій.

Раки

Липневими Раками керує Місяць, який уособлює підсвідомість, материнство та емоційну глибину. Належність до стихії Води посилює цей вплив, роблячи представників цього знака зодіаку неймовірно чутливими до фаз супутника Землі. Місяць дарує Ракам сильну емпатію та потребу захищати свій простір.

До речі, найкращими оберегами для них є срібло, перли та місячний камінь. Головними кольорами Раків є білий та сріблястий, які символізують чистоту та внутрішній спокій.

Леви

Серпневі Леви мають унікального покровителя, адже ними керує не планета, а головне світило нашої системи – Сонце. Воно уособлює життєву енергію, его, творчість та лідерство, що ідеально пасує до їхньої рідної стихії Вогню. Сонце наділяє Левів невичерпним оптимізмом, харизмою та бажанням робити життя інших кращим.

Головним металом для цього знаку зодіаку є золото, а каменем-талісманом – величний діамант або теплий бурштин. Щасливими кольорами Левів можна сміливо назвати усі помаранчеві, золоті та яскраво-жовті відтінки.