Природа наділила кількох знаків зодіаку сильнішими можливостями та відчуттями. Раки, Терези та Риби часто бачать пророчі сни – і це недаремно, пише 24 Канал.

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Рак

Люди, що народилися під цим знаком зодіаку, мають сильне шосте чуття. Вони бачать людей наскрізь та одразу відчувають їхні істинні цілі. Ця здатність не завжди стає у пригоді Ракам, але допомагає одразу зрозуміти людину.

Гороскоп для Раків

Терези

Представники цього знака зодіаку дуже мудрі, виважені та раціональні. Часто вони навіть не підозрюють, що мають особливі здібності – вважають, що це все їхній життєвий досвід.

Гороскоп для Терезів

Риби

Риби так часто бачать віщі та пророчі сни, що навіть не дивуються своїм здібностям. Товариші та рідні представників цього знака можуть довіритися Рибам – вони завжди поділяться вдалою порадою.

Гороскоп для Риб