Сила – це важлива риса для кожної людини, адже за нею – впливовість та міцність. Та сила буває й фізичною. Найміцнішими знаками зодіаку вважаються Овни, Раки та Терези, пише 24 Канал.

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Овен

Овни є надзвичайно енергійними. Вони володіють сильною фізичною витривалістю і силою волі волею. Здатність до лідерства допомагає їм досягати високих результатів у фізичних зусиллях та спорті.

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Рак

Раки завжди прагнуть бути в центрі уваги, і ця мотивація може підштовхнути їх до досягнення фізичних вершин. Вони відомі своєю силою та впертістю, які допомагають їм в екстремальних фізичних випробуваннях.

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Терези

Терези славляться своєю дисциплінованістю та настійливістю. Вони можуть витримувати великі фізичні навантаження завдяки своїй здатності концентрувати увагу і володіти внутрішньою міццю.

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