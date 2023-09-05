Овни, Терези та Леви – саме ви цього місяця можете обійняти нову посаду. Попереду дещо дуже цікаве. До речі, ваш дохід може значно зрости, пише 24 Канал.

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Овен

Уже наступного тижня керівник може вирішити підвищити вам зарплату. Окрім того, запропонувати ще дещо. Значну роль у підвищенні на роботі зіграє саме ваша наполеглива праця. Тож найближчими днями покажіть свої навички та ідеї якнайкраще. Зірки пророкують вам успіх.

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Терези

Ви зможете показати себе з якнайкращої сторони. Не бійтеся пропонувати власні ідеї та ділитися баченням їхньої реалізації. Колеги та керівництво будуть вражені вашою енергією та вмінням приносити інновації. Будьте відкриті для нових викликів і вірте в себе.

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Лев

Ймовірно, настав час підвищення, про яке ви так довго мріяли. Проявіть свої лідерські здібності у критичній ситуації. Саме це допоможе швидко піднятися по кар'єрних сходах. Будьте відповідальні та покажіть хороший приклад іншим.

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