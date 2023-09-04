Так, Водолії, Раки та Леви, на вас чекає шалений успіх. Не упустіть свій шанс змінити життя на краще, пише 24 Канал.

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Водолій

Ця осінь стане для вас особливою, адже ви досягнете висот у всіх сферах життя. Головне – наважтеся на зміни, не бійтеся нових викликів, вам під силу абсолютно все. Настав час втілити мрії в реальність.

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Рак

Мрія про відпочинок з коханою людиною якомога далі від інших може здійснитися. Цієї осені ви будете з грошима на ти. Окрім того, зможете знайти роботу, яка приноситиме задоволення. Таке бажане та найпотаємніше може стати реальністю вже до грудня.

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Лев

Якщо ви мрієте про щире кохання, незабутню подорожу, підняття по кар'єрних сходах, одужання близької людини чи будь-що інше, восени 2023 це може стати реальністю. Не переставайте вірити та працювати. Ніхто не знає, як для вас буде краще, окрім вас самих. Дозвольте жити собі тут і зараз.

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