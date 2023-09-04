Так, Водолеи, Раки и Львы, вас ждет безумный успех. Не упустите свой шанс изменить жизнь к лучшему, пишет 24 Канал.

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Водолей

Эта осень станет для вас особенной, ведь вы достигнете высот во всех областях жизни. Главное – решитесь на изменения, не бойтесь новых вызовов, вам по силам абсолютно все. Пора воплотить мечты в реальность.

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Рак

Мечта об отдыхе с любимым человеком как можно дальше других может осуществиться. Этой осенью вы будете с деньгами на ты. Кроме того, сможете найти работу, которая будет доставлять удовольствие. Желанное и самое сокровенное может стать реальностью уже к декабрю.

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Лев

Если вы мечтаете об искренней любви, незабываемом путешествии, поднятии по карьерной лестнице, выздоровлении близкого человека или что-нибудь другом, осенью 2023 это может стать реальностью. Не переставайте верить и работать. Никто не знает, как вам будет лучше, кроме вас самих. Позвольте жить себе здесь и сейчас.

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