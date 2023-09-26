Алкоголь, кава, шопінг: ці 3 знаки зодіаку найбільш схильні до шкідливих звичок

Мало не кожна людина має певні шкідливі звички. Та є знаки зодіаку, які найбільш схильні до звикання – їм дуже важко позбутися залежностей.

Близнюки, Терези та Риби – це ті знаки зодіаку, що найбільш схильні до шкідливих звичок. Їм важливо навчитися бути більше зосереджуватися на справжньому житті та шукати у всьому позитив, пише 24 Канал.

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Близнюки

Близнюки схильні до залежності від соціальних мереж, гаджетів та спілкування в онлайні. Важливо знаходити баланс між віртуальним та реальним життям, контролювати час, який вони проводять в інтернеті.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Представники цього знаку не вміють висловлювати свої емоції, тому часто втамовують їх їжею, напоями чи алкоголем. Астрологи радять навчитися відкрито висловлювати свої почуття та шукати конструктивні способи розв'язання проблем.

Гороскоп для Терезів

Риби

Риби швидко потрапляють у залежність, вони люблять швидкі емоції та адреналін. Вони отримують задоволення від шопінгу, бо хочуть задовольняти себе. Для них важливо контролювати себе та не піддаватися імпульсам.

Гороскоп для Риб