Близнецы, Весы и Рыбы – это знаки зодиака, которые наиболее склонны к вредным привычкам. Им важно научиться быть больше сосредотачиваться на настоящей жизни и искать во всем позитив, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Близнецы подвержены зависимости от социальных сетей, гаджетов и общения в онлайне. Важно находить баланс между виртуальной и реальной жизнью, контролировать время, которое они проводят в интернете.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Представители этого знака не умеют выражать свои эмоции, поэтому часто утоляют их едой, напитками или алкоголем. Астрологи советуют научиться открыто выражать свои чувства и искать конструктивные способы решения проблем.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыбы быстро попадают в зависимость, любят быстрые эмоции и адреналин. Они получают удовольствие от шопинга, потому что хотят удовлетворять себя. Для них важно контролировать себя и не поддаваться импульсам.

Гороскоп для Рыб