Стрілець – це дев'ятий знак зодіаку, що панує від 23 листопада до 21 грудня. 24 Канал назве ті позитивні риси характеру, які найкраще відображають людей, що народжуються під цим сузір'ям.

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Найкращі риси Стрільця

Оптимізм . Стрільці відзначаються великим оптимізмом та позитивним ставленням до життя. Вони завжди готові вірити в краще майбутнє та вміють бачити навіть у невдалих ситуаціях щось добре.

. Стрільці відзначаються великим оптимізмом та позитивним ставленням до життя. Вони завжди готові вірити в краще майбутнє та вміють бачити навіть у невдалих ситуаціях щось добре. Пригодництво . Стрілець любить пригоди та нові враження. Вони не можуть сидіти на місці, тому готові на спонтанні кроки. Цей знак любить свободу – це проявляється у захопленнях подорожами та експериментами.

. Стрілець любить пригоди та нові враження. Вони не можуть сидіти на місці, тому готові на спонтанні кроки. Цей знак любить свободу – це проявляється у захопленнях подорожами та експериментами. Відкритість . Представники цього знаку комунікабельні та відкриті у відносинах з іншими людьми. Вони готові слухати та чути й водночас ділитися своїми почуттями та думками.

. Представники цього знаку комунікабельні та відкриті у відносинах з іншими людьми. Вони готові слухати та чути й водночас ділитися своїми почуттями та думками. Бажання справедливості. Стрілець має філософський погляд на світ та глибинно намагається зрозуміти життя. Вони прямолінійні, люблять правду та готові всіма силами відстоювати справедливість.

Гороскоп для Стрільців