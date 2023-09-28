До кого зі знаків зодіаку скоро повернуться люди з минулого

Уже в жовтні до двох знаків зодіаку повернуться люди з минулого. Це можуть бути колишні, друзі чи ще дехто.

Терези та Скорпіони, уже незабаром дехто, хто був важливим, може повернутися у ваше життя. Якщо готові й хочете цього, дайте шанс усе виправити, пише 24 Канал.

Зауважте Названо 3 знаки зодіаку, мрії яких здійсняться у жовтні

Терези

Попереду зустріч, яка поверне вас спогадами в минуле. Чи були ви тоді щасливі, чи хочете спробувати ще раз. Дайте щиру відповідь самому собі. Інколи старих "знайомих" краще залишати в минулому. Втім, бувають ситуації, коли справді варто відновити стосунки.

Гороскоп для Терезів

Варто дізнатися Кого зі знаків зодіаку у жовтні чекають випробування в особистому житті

Скорпіон

Раптово та несподівано у ваше життя може повернутися той, хто пішов декілька років тому. Можливо, ця зустріч необхідна вам самим. Не поспішайте з рішеннями, а добре все обдумайте.

Гороскоп для Скорпіонів