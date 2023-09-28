Весы и Скорпионы, уже вскоре некоторые, кто был важным, может вернуться в вашу жизнь. Если вы готовы и хотите этого, дайте шанс все исправить, пишет 24 Канал.

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Весы

Предстоит встреча, которая вернет вас воспоминаниями в прошлое. Были ли вы тогда счастливы, хотите ли попробовать еще раз. Ответьте самому себе. Иногда старых "знакомых" лучше оставлять в прошлом. Впрочем, бывают ситуации, когда действительно следует возобновить отношения.

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Скорпион

Внезапно и неожиданно в вашу жизнь может вернуться той, кто ушел из нее несколько лет назад. Возможно, эта встреча необходима вам самим. Не торопитесь с решениями, а хорошо все обдумайте.

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