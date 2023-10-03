Непостійні та імпульсивні: астролог назвав 3 вади у Стрільців

3 жовтня 2023, 16:55
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Деякі риси характеру людини можуть бути пов'язані з її знаком зодіаку. Астрологи назвали, якими вадами володіє такий знак зодіаку як Стрілець.

Стрілець – це енергійний та волелюбний знак зодіаку, пише 24 Канал. Та серед всіх його чеснот є й негативні риси характеру. 

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Найгірші риси Стрільця

  • Нестримність. Стрільці – це дуже прямолінійні люди. Деколи вони настільки не замислюються про наслідки сказаного, що втрапляють у проблеми.
  • Непостійність. Представники цього знака зодіаку не можуть зберегти сталість у своєму житті. Вони кидаються у крайнощі та не можуть віднайти золоту середину.
  • Імпульсивність. Стрільці вміють пробачати, але якщо їх зачепити по-справжньому, вони можуть помститися. Це буде жорстоко з їхнього боку, але така людина ні про що не шкодує.


Гороскоп для Стрільців

Автор: Квітослава Туз