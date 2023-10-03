Стрілець – це енергійний та волелюбний знак зодіаку, пише 24 Канал. Та серед всіх його чеснот є й негативні риси характеру.
Цікаво Найвища сумісність: які 3 знаки зодіаку найбільше підходять Стрільцям
Найгірші риси Стрільця
- Нестримність. Стрільці – це дуже прямолінійні люди. Деколи вони настільки не замислюються про наслідки сказаного, що втрапляють у проблеми.
- Непостійність. Представники цього знака зодіаку не можуть зберегти сталість у своєму житті. Вони кидаються у крайнощі та не можуть віднайти золоту середину.
- Імпульсивність. Стрільці вміють пробачати, але якщо їх зачепити по-справжньому, вони можуть помститися. Це буде жорстоко з їхнього боку, але така людина ні про що не шкодує.
Гороскоп для Стрільців