Стрелец – это энергичный и свободолюбивый знак зодиака, пишет 24 Канал. Но среди всех его добродетелей есть и черты характера.

Интересно Самая высокая совместимость: какие 3 знака зодиака больше подходят Стрельцам

Худшие черты Стрельца

  • Безудержность. Стрельцы – это очень прямолинейные люди. Иногда они настолько не задумываются о последствиях сказанного, что попадают в проблемы.
  • Непостоянство. Представители этого знака зодиака не могут сохранить постоянство в своей жизни. Они бросаются в крайности и не могут найти золотую середину.
  • Импульсивность. Стрельцы умеют прощать, но если их задеть по-настоящему, они могут отомстить. Это будет жестоко с их стороны, но такой человек ни о чем не жалеет.


Гороскоп для Стрельцов