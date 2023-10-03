Стрелец – это энергичный и свободолюбивый знак зодиака, пишет 24 Канал. Но среди всех его добродетелей есть и черты характера.

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Худшие черты Стрельца

Безудержность . Стрельцы – это очень прямолинейные люди. Иногда они настолько не задумываются о последствиях сказанного, что попадают в проблемы.

. Стрельцы – это очень прямолинейные люди. Иногда они настолько не задумываются о последствиях сказанного, что попадают в проблемы. Непостоянство . Представители этого знака зодиака не могут сохранить постоянство в своей жизни. Они бросаются в крайности и не могут найти золотую середину.

. Представители этого знака зодиака не могут сохранить постоянство в своей жизни. Они бросаются в крайности и не могут найти золотую середину. Импульсивность. Стрельцы умеют прощать, но если их задеть по-настоящему, они могут отомстить. Это будет жестоко с их стороны, но такой человек ни о чем не жалеет.



Гороскоп для Стрельцов