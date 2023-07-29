Як потрапило до нас ім'я Софія: цікаве значення

У кожній області України ім'я Софія займає провідні позиції. Нічого дивного, оскільки воно звучить благородно та шляхетно.

З чим пов'язана популярність імені Софія? З простотою у вживанні, але водночас з витонченістю та елегантністю. Значення імені, походження, Дні ангела – знає 24 Канал.

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Значення та походження імені

Ім'я Софія – має грецькі корені. Воно було широко популярним серед населення стародавньої Еллади (Греція). Перекладається Софія як "мудра", "мудрість" або "премудрість". Деякі трактують його як "розум", "наука".

Зменшувально-пестливі форми імені: Софійка, Софієнька, Соня, Сонечка, Софієчка.

Коли Дні ангела

Серед більшості слов'янських народів ім'я Софія поширилося із прийняттям християнства. Нині воно доволі вживане у низці країн світу. Іменини Софія відзначає в такі дати:

6 липня;

14 серпня;

29 грудня – преподобної Софії Суздальської (княгині Соломонії);

30 вересня – Софії Римської;

1 жовтня – Софії Єгипетської;

31 грудня – Софії Чудотвориці.

Характер Софії

Софія росте доволі скромною, закритою від всіх дівчинкою. Не дуже любить впускати у своє життя нових людей. Відрізняється особливою обережністю та недовірливістю, тож швидко розповідати вам таємниці вона не буде.

Має потужні аналітичні здібності, здатна до аналізу себе та подій. Якщо чогось хоче – обов'язково цього досягне. Характеризується цілеспрямованістю та виваженістю. Недарма кажуть, що Софія – означає "мудрість" та "розум". Вони справді такі.

У житті – може бути запальною та проявляти характер, коли їй щось не подобається. У стосунках – Софія є однолюбом, перебуває в лише довготривалих стосунках. Не любить витрачати час даремно на непотрібні речі.