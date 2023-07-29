С чем связана популярность имени София? С простотой в употреблении, но в то же время с изяществом и элегантностью. Значение имени, происхождения, Дни ангела – знает 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Имя София – имеет греческие корни. Оно было широко популярно среди населения древней Эллады (Греция). Переводится София как "мудрая", "мудрость" или "премудрость". Некоторые трактуют его как "ум", "наука".

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Софийка, Софиенька, Соня, Сонечка, Софиенка.

Когда Дни ангела

Среди большинства славянских народов имя София распространилось с принятием христианства. Сейчас оно достаточно употребляется в ряде стран мира. Именины София отмечает в такие даты:

6 июля;

14 августа;

29 декабря – преподобной Софии Суздальской (княгини Соломонии);

30 сентября – Софии Римской;

1 октября – Софии Египетской;

31 декабря – Софии Чудотворицы.

Характер Софии

София растет достаточно скромной, закрытый от всех девочкой. Не очень любит впускать в свою жизнь новых людей. Отличается особой осторожностью и мнительностью, так что рассказывать вам тайны она не будет.

Обладает мощными аналитическими способностями, способна к анализу себя и событий. Если чего-то хочет – обязательно этого добьется. Характеризуется целеустремленностью и взвешенностью. Недаром говорят, что София означает "мудрость" и "ум". Они действительно таковы.

В жизни – может быть вспыльчивой и проявлять характер, когда ей что-то не нравится. В отношениях – София является однолюбом, находится только в длительных отношениях. Не любит тратить время впустую на ненужные вещи.