Не забудьте привітати їх з Днем ангела: коли іменини та що означає ім'я Марія
Ім'я Марія входить до десятки найпопулярніших імен в Україні, якими називають дівчаток. Ми розповімо, з якої мови походить це ім'я та коли Дні ангела Марії.
Ім'я Марія має біблійне походження й вважається одним з найпоширеніших та найбільш універсальних імен у світі. Що воно означає та коли Дні ангела Марії – розкаже 24 Канал.
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Походження та значення імені
Марія – жіноче ім'я, що утворилось від єврейського Міріам, яке згадується ще в Старому Завіті. Воно має кілька варіантів перекладів: "гірка", "відкинута", "сумна", "пані". Воно поширене у багатьох християнських країнах Європи, Африки та Америки.
Діва Марія / Фото "Дивен Світ"
Мати Ісуса Христа називалась Марією. У Біблії згадуються інші жінки з цим іменем, наприклад, Марія Магдалина та Марія Клеопова. Тому й воно набуло такої популярності серед християн.
Коли Дні ангела
Іменини Марії відзначають за церковним календарем чи не найбільше разів у рік. Зокрема, Марій можна привітати у такі дати:
- 8, 12 і 31 січня;
- 8, 19 і 25 лютого;
- 2 і 20 березня;
- 2, 5, 14, 17 і 25 квітня;
- 3, 10, 16 і 17 травня;
- 5, 11, 15, 17, 20, 22 і 24 червня;
- 2, 17 і 25 липня;
- 4, 18, 22 і 24 серпня;
- 28 вересня;
- 2, 11 та 21 жовтня,
- 11 листопада,
- 15 грудня.
Характер Марії
Попри свою впевненість та зовнішню суворість, Марії роблять багато добрих вчинків та часто допомагають іншим людям. Зазвичай Марії є інтровертами та не люблять гучні компанії. Вони краще нададуть перевагу відпочинку наодинці з улюбленою книжкою.
Жінки з цим іменем витрачають багато часу на догляд за собою, бо їм важливо мати бездоганний вигляд. Такого ж порядку вони дотримуються вдома: все завжди має блищати. Вони люблять заводити домашніх улюбленців та вирощувати рослини.
Для Марій окрім роботи, важливо відчувати себе корисними. Тому вони багато часу та зусиль витрачають на благодійність: допомагають нужденним та займаються волонтерством.