Звідки з'явилось ім'я Олена в Україні: факт, який здивує

Олена – широковідоме та дуже вживане ім'я на території України. Також воно має низку скорочених форм та цікаве походження.

Найпопулярнішими носіями цього імені є перша леді Олена Зеленська, акторки Олена Кравець, Олена Світлицька, танцівниця Олена Шоптенко, блогерка Олена Мандзюк та ведуча Олена Морозова. А що ж означає це ім'я та коли Дні ангела Олени – розповість 24 Канал.

До теми 3 жіночих імені з української літератури, які повинен знати кожен

Значення та походження імені

Ім'я Олена сформувалось від грецького бога сонця Геліоса. З грецької мови трактується як "сонячне світло" або "сонячний промінь". Також у Греції було таке жіноче ім'я, як Селена, так само дотичне до Геліоса.

У давнину Оленами називали дівчат з дворянських сімей. В українській мові воно з'явилось через церковнослов'янське посередництво (Єлена) з середньогрецької мови (Елені).

Коли Дні ангела

Олена відзначає свій День ангела 28 січня, 19 березня, 3 червня, 8 червня, 10 червня, 24 липня, 10 серпня, 17 вересня, 12 листопада.

Це ім'я має такі зменшувально-пестливі форми: Олена, Льонок, Ленуша, Лінуся, Оленка, Олена,Леля, Еля, Ела, Елюся, Леночка, Ленчик, Леночка.