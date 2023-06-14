Звідки походить ім'я Дарія: коли святкують іменини ці жінки

Дарія – цікаве ім'я, яке наділене сильною енергетикою. Його зазвичай носять дуже особливі жінки. Варто дізнатись, що воно означає, звідки походить та коли Дні ангела Дарії.

Жінки з ім'ям Дарія завжди гідно приймають життєві виклики та впевнено почувають себе у будь-яких ситуаціях. А що означає це ім'я та коли Дні ангела Дарії – підкаже 24 Канал.

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Значення та походження імені

Дарія має два варіанти походження. Перша полягає у тому, що воно утворилось від давньоперсидського імені Дарайавауш та йде від перського імператора Дарія. У цьому випадку, ім'я означає "володарка блага" або "переможниця".

За другою версією, Дарія має слов'янське походження від імен Дарена та Дарина та означає "дарована".

Коли Дні ангела

За церковним православним календарем Дарії святкують іменини 8 разів на рік:

14 березня;

1 квітня;

4 квітня;

5 червня;

10 серпня;

23 вересня;

17 серпня;

18 серпня.

Характер Дарії

Дарії володіють особливим артистизмом: хочуть завжди бути в центрі уваги та керувати процесом. Це дуже самостійні жінки з високою самооцінкою.

Вони характеризуються організованістю та вмінням підтримувати порядок як в домі, так і на роботі. Водночас у компанії друзів створюють веселу атмосферу та підтримати у нелегку хвилину.

Для них велику роль грає духовність, тому вони часто проводять час на природі чи за новою книгою вдома. Дарії цінують домашній затишок, тепло та свою сім'ю та готові пожертвувати своїми інтересами заради родини.