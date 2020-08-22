Популярна українська співачка Jerry Heil шокувала зізнанням. Виявляється у 18-річному віці вона настільки хотіла схуднути, що в результаті її вага становила 46 кілограмів і почалися проблеми зі здоров'ям.

Про те, як Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шимаєва) довела себе до анорексії, вона розповіла у програмі "Зірковий шлях". Артистка розповіла, що тоді вона злякалася за своє життя.

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Дієта Яни дійшла до того, що за день вона з'їдала лише одне яблуко. Коли почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, вже було не до схуднення.

Цикл збився на півроку жорстко. Це було страшно. Мама почала на мене тиснути сльозами своїми: "Що ж ти з собою робиш". В один день мені стало самій за себе страшно. Мама сказала: "Зараз я насмажу тобі котлет і ти будеш їсти їх у мене до посиніння". І що я робила? Я їх їла,

– розповіла співачка.

Проте після тривалих дієт така їжа також негативно позначилася на здоров'ї виконавиці. Довелося звертатися за допомогою до лікарів. Яна зізналася, що зараз вона чомусь знову почала швидко худнути. Проте не варто непокоїтися, адже зірка перебуває під постійним наглядом лікарів.

Зі мною працюють професіонали, я завжди під контролем, але мені здається, що не буває колишніх анорексичок і друзі, з якими я часто проводжу час, інколи з мене сміються, що я не можу собі дозволити ввечері якусь навіть корисну цукерку,

– поділилася Jerry Heil.