Популярная украинская певица Jerry Heil шокировала признанием. Оказывается в 18-летнем возрасте она настолько хотела похудеть, что в результате ее вес составлял 46 килограммов и начались проблемы со здоровьем.

О том, как Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шимаева) довела себя до анорексии, она рассказала в программе "Звездный путь". Артистка рассказала, что тогда она испугалась за свою жизнь.

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Диета Яны дошла до того, что за день она съедала только одно яблоко. Когда начались серьезные проблемы со здоровьем, уже было не до похудения.

Цикл сбился на полгода жестко. Это было страшно. Мама начала на меня давить слезами своими: "Что же ты с собой делаешь". В один день мне стало самой за себя страшно. Мама сказала: "Сейчас я нажарю тебе котлет и ты будешь есть их у меня до посинения". И что я делала? Я их ела,

– рассказала певица.

Однако после длительных диет такая пища также негативно сказалась на здоровье исполнительницы. Пришлось обращаться за помощью к врачам. Яна призналась, что сейчас она почему-то опять начала быстро худеть. Однако не стоит беспокоиться, ведь звезда находится под постоянным наблюдением врачей.

Со мной работают профессионалы, я всегда под контролем, но мне кажется, что не бывает бывших анорексичок и друзья, с которыми я часто провожу время, иногда надо мной смеются, что я не могу себе позволить вечером какую-то даже полезную конфету,

– поделилась Jerry Heil.