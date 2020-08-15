Українська співачка все промовистіше утверджує любов до себе, позуючи у білизні. Злата Огнєвіч підкорила шанувальників черговою зйомкою, для якої одягла прозоре боді та бюстгальтер, повністю виконаний зі стразів.

Віднедавна Злата Огнєвіч своєю творчістю прагне довести жінкам, що себе необхідно любити справжньою. Проте сама зірка не так давно страждала від стосунків з аб'юзером. Тому розвивати впевненість у собі їй допомагають сексуальні зйомки у білизні. Співачка наважилась на новий фотосет, чорно-білий кадр з якого поширила в інстаграмі.

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Перед камерою вона позувала в чорному прозорому боді з довгими рукавами. Вбрання ефектно підкреслювало звабливі форми зірки та струнку фігуру, адже в такому одязі не вдасться приховати жодного зайвого сантиметра. На фото потрапили й оголені стегна Злати Огнєвіч.

Артистка може похизуватись пишним бюстом, проте акцентувати на грудях не стала. Вона приховала їх за бюстгальтером на тонких бретелях зі стразів, який одягла поверх боді. Для зйомки Злата Огнєвіч зробила вишукану укладку, ледь накрутивши волосся. З розкішним макіяжем вона сексуально спрямувала погляд в камеру, розслаблено відкинувши голову назад.