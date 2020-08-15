Украинская певица все красноречивее утверждает любовь к себе, позируя в белье. Злата Огневич покорила поклонников очередной съемкой, для которой надела прозрачное боди и бюстгальтер, который полностью изготовлен из стразов.

С недавних пор Злата Огневич своим творчеством стремится доказать женщинам, что себя нужно любить настоящей. Однако сама звезда не так давно страдала от отношений с абьюзером. Поэтому развивать уверенность в себе ей помогают сексуальные съемки в белье. Певица решилась на новый фотосет, черно-белый кадр из которого ропубликовала в инстаграме.

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Перед камерой она позировала в черном прозрачном боди с длинными рукавами. Наряд эффектно подчеркивал соблазнительные формы звезды и стройную фигуру, ведь в такой одежде не удастся скрыть ни одного лишнего сантиметра. На фото попали и обнаженные бедра Златы Огневич.

Артистка может похвастаться пышным бюстом, однако акцент на груди делать не стала. Она скрыла их за бюстгальтером на тонких бретелях из стразов, который надела поверх боди. Для съемки Злата Огневич сделала изысканную укладку, едва накрутив волосы. С роскошным макияжем она сексуально устремила взгляд в камеру, спокойно откинув голову назад.