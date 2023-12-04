Став вірусним ще до прем'єри: довгоочікуваний трек від зірки тіктока Кажанни розриває мережу

4 грудня 2023, 13:38
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Джерело:

Кажанна

Тікток-зірка Кажанна випустила довгоочікувану пісню "Пазл". Ще за кілька тижнів до прем'єри трек став вірусним у соцмережах.

Молода співачка Кажанна презентувала пісню "Пазл", де мотивом є внутрішній конфлікт всередині кожної людини. У роботі співачка розповіла про свої відчуття, які також відгукуються її слухачам. 

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Хіт тіктока, який можна почути повністю

Тікток став своєрідним способом популяризації своїх треків. Тому до офіційного випуску пісні "Пазл" Кажанна виклала її уривок – і він став вірусним у тіктоці. Під аудіозапис зняли понад 3 тисячі пісень. Здебільшого це розважальні ролики з перевтіленнями або ліпсінки. 

Окрім того, трек "Пазл" потрапив на обкладинку Spotify у розділі "Реп хіти".

"Мотивом пісні є внутрішній конфлікт всередині кожного з нас в певний період життя. Коли раціональність та усвідомленість борються з меланхолією та ностальгією, коли любов до себе сперечається з любов'ю до інших", – поділилась Кажанна.

Кажанна – "Пазл": дивіться відео онлайн

 

Що відомо про Кажанну

  • Кажанна спершу стала відома користувачам мережі як тіктокерка. Дівчина знімала кумедні гумористичні ролики на різні теми.
  • Одного разу Кажанна записала жартівливе відео про Нацвідбір, де показала своє бачення представлених пісень. Уривок пісні в етностилі так сподобався користувачам, що співачка вирішила записати його повністю та зробити ремікс. Пізніше хітом у тіктоці стала ще одна пісня-мем "Ти гірка".
  • Тепер Кажанна – офіційно артистка лейблу NOVA MUSIC та підопічна Jerry Heil. Раніше у неї вийшов дуетний сингл "Плач" у дуеті з Tumazar.

Автор: Марія Касій