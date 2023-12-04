Молода співачка Кажанна презентувала пісню "Пазл", де мотивом є внутрішній конфлікт всередині кожної людини. У роботі співачка розповіла про свої відчуття, які також відгукуються її слухачам.

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Тікток став своєрідним способом популяризації своїх треків. Тому до офіційного випуску пісні "Пазл" Кажанна виклала її уривок – і він став вірусним у тіктоці. Під аудіозапис зняли понад 3 тисячі пісень. Здебільшого це розважальні ролики з перевтіленнями або ліпсінки.

Окрім того, трек "Пазл" потрапив на обкладинку Spotify у розділі "Реп хіти".

"Мотивом пісні є внутрішній конфлікт всередині кожного з нас в певний період життя. Коли раціональність та усвідомленість борються з меланхолією та ностальгією, коли любов до себе сперечається з любов'ю до інших", – поділилась Кажанна.

Кажанна – "Пазл": дивіться відео онлайн

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