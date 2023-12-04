Молодая певица Кажанна представила песню "Пазл", где мотивом является внутренний конфликт внутри каждого человека. В работе певица рассказала о своих ощущениях, которые также отзываются ее слушателям.
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Хит тиктока, который можно услышать полностью
Титок стал своеобразным способом популяризации своих треков. Поэтому к официальному выпуску песни "Пазл" Кажанна выложила ее отрывок – и он стал вирусным в тиктоке. Под аудиозапись сняли более 3 тысяч песен. В основном это развлекательные ролики с перевоплощениями или липсинками.
Кроме того, трек "Пазл" попал на обложку Spotify в разделе "Рэп хиты".
"Мотивом песни является внутренний конфликт внутри каждого из нас в определенный период жизни. Когда рациональность и осознанность борются с меланхолией и ностальгией, когда любовь к себе спорит с любовью к другим", – сказала Кажанна.
Кажанна – "Пазл": смотрите видео онлайн
Что известно о Кажанне
- Летучая мышь сначала стала известна пользователям сети как тиктокерша. Девушка снимала забавные юмористические ролики на разные темы.
- Однажды Кажанна записала шутливое видео о Нацотборе, где показала свое видение представленных песен. Отрывок песни в этно-стиле так понравился пользователям, что певица решила записать его и сделать ремикс. Позже хитом в тектоке стала еще одна песня-мем "Ти гірка".
- Теперь Кажанна – официально артистка лейбла NOVA MUSIC и подопечная Jerry Heil. Ранее у нее получился дуэтный сингл "Плач" в дуэте из Tumazar.