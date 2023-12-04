Молодая певица Кажанна представила песню "Пазл", где мотивом является внутренний конфликт внутри каждого человека. В работе певица рассказала о своих ощущениях, которые также отзываются ее слушателям.

К теме Рождественское настроение обеспечено: 6 вирусных праздничных песен, разрывающих тренды тиктока

Хит тиктока, который можно услышать полностью

Титок стал своеобразным способом популяризации своих треков. Поэтому к официальному выпуску песни "Пазл" Кажанна выложила ее отрывок – и он стал вирусным в тиктоке. Под аудиозапись сняли более 3 тысяч песен. В основном это развлекательные ролики с перевоплощениями или липсинками.

Кроме того, трек "Пазл" попал на обложку Spotify в разделе "Рэп хиты".

"Мотивом песни является внутренний конфликт внутри каждого из нас в определенный период жизни. Когда рациональность и осознанность борются с меланхолией и ностальгией, когда любовь к себе спорит с любовью к другим", – сказала Кажанна.

Кажанна – "Пазл": смотрите видео онлайн

Что известно о Кажанне