Після послаблення карантину чимало режисерів відновили роботу над запланованими стрічками. Зокрема, на Київщині проходять зйомки детективного серіалу "Слід", в якому зіграла Антоніна Хижняк. Актриса підігріла цікавість кіноманів до багатосерійного фільму, опублікувавши курйозні фото.

Світлини з'явились на інстаграм-сторінці Антоніни Хижняк та одразу ж викликали регіт у мережі. Актриса показала невдалі стоп-кадри, на яких зірка "Спіймати Кайдаша" показувала гримаси. Авторами фото були колеги Антоніни по серіалу "Слід", про що вона розповіла у дописі.

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"Коли напарники вміють підловити твої найкращі ракурси", – написала з гумором актриса.



Антоніна Хижняк показала невдалі кадри зі зйомок / Фото Instagram / @tonya_actress



Курйозні кадри зі зйомок серіалу "Слід" / Фото Instagram / @tonya_actress



Зйомки серіалу "Слід" / Фото Instagram / @tonya_actress

Що відомо про серіал "Слід"

Детективний серіал розповідає про заплутані кримінальні справи, які розслідують експерти "Особливої слідчої агенції". Проєкт "Слід" є українською адаптацією сюжету, який має шалену популярність у світі. Зокрема, у Польщі аналогічний серіал переглянули тисячі кіноманів.

Головні ролі у серіалі "Слід" зіграли: