Зірка "Спіймати Кайдаша" показала курйозні фото з нових зйомок
Після послаблення карантину чимало режисерів відновили роботу над запланованими стрічками. Зокрема, на Київщині проходять зйомки детективного серіалу "Слід", в якому зіграла Антоніна Хижняк. Актриса підігріла цікавість кіноманів до багатосерійного фільму, опублікувавши курйозні фото.
Світлини з'явились на інстаграм-сторінці Антоніни Хижняк та одразу ж викликали регіт у мережі. Актриса показала невдалі стоп-кадри, на яких зірка "Спіймати Кайдаша" показувала гримаси. Авторами фото були колеги Антоніни по серіалу "Слід", про що вона розповіла у дописі.
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"Коли напарники вміють підловити твої найкращі ракурси", – написала з гумором актриса.
Антоніна Хижняк показала невдалі кадри зі зйомок / Фото Instagram / @tonya_actress
Курйозні кадри зі зйомок серіалу "Слід" / Фото Instagram / @tonya_actress
Зйомки серіалу "Слід" / Фото Instagram / @tonya_actress
Що відомо про серіал "Слід"
Детективний серіал розповідає про заплутані кримінальні справи, які розслідують експерти "Особливої слідчої агенції". Проєкт "Слід" є українською адаптацією сюжету, який має шалену популярність у світі. Зокрема, у Польщі аналогічний серіал переглянули тисячі кіноманів.
Головні ролі у серіалі "Слід" зіграли:
- Тетяна Кравченко
- Ігор Волков
- Богдан Рубан
- Оксана Борбат
- Сергій Кияшко
- Олексій Суровцев
- Антоніна Хижняк