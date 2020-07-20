После ослабления карантина многие режиссеры возобновили работу над запланированными лентами. В частности, в Киевской области проходят съемки детективного сериала "След", в котором сыграла Антонина Хижняк. Актриса подогрела интерес киноманов к многосерийному фильму, опубликовав курьезные фото.

Фотографии появились на инстаграм-странице Антонины Хижняк и сразу же вызвали хохот в сети. Актриса показала неудачные стоп-кадры, на которых звезда "Поймать Кайдаша" показывала гримасы. Авторами фото были коллеги Антонины по сериалу "След", о чем она рассказала в заметке.

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"Когда напарники умеют подловить твои лучшие ракурсы", – написала с юмором актриса.



Антонина Хижняк показала неудачные кадры со съемок​ / Фото Instagram / @tonya_actress



Курьезные кадры со съемок сериала "След"​/ Фото Instagram / @tonya_actress

Съемки сериала "След" / Фото Instagram / @tonya_actress

Что известно о сериале "След"

Детективный сериал рассказывает о запутанных уголовных делах, которые расследуют эксперты "Особого следственного агентства". Проект "След" является украинской адаптацией сюжета, который имеет бешеную популярность в мире. В частности, в Польше аналогичный сериал посмотрели тысячи киноманов.

Главные роли в сериале "След" сыграли: