Українська актриса Антона Хижняк, найбільш відома за роллю Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", травмувалась на зйомках. Зірка зламала ногу та показала у мережі кадри з лікарні.

Кадрами вона поділилась в інстаграмі. У дописі Антоніна Хижняк вирішила не розповідати, за яких обставин отримала травму, однак під заплаканими знімками актриса наголосила, що її графік запланованих подій не зміниться.

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"Буває всяке. Мобільність обмежена, плани трохи змінюються, але з життя не випадаю, продовжую працювати і зберігати бадьорий дух. Зате я знаю, скільки прекрасних людей поруч, як важко втрачати самостійність і що таке "великий хрусь". Образливо, але не смертельно", – написала Антоніна Хижняк.

Окрім цього, акторка вирішила не йти на лікарняний та вже повернулась до зйомок серіалу "Слід". Також Антоніна Хижняк показала кадри зі звукозаписуючої студії, де озвучувала чергового персонажа.

"Дякую всім за підтримку! Нехай ваші слова швидше долетять до Боженьки і все загоїться. Повірте, краще працювати, аніж сидіти вдома", – додала вона до фото.

Що відомо про серіал "Слід"

Це детективний серіал, який розповідає про заплутані вбивства та кримінальні справи. Розслідують злочини представники "Особливої слідчої агенції", куди входить і героїня Антоніни Хижняк. Ймовірно, на зйомках серіалу актриса травмувалась, адже у стрічці є перестрілки і погоні.

Телепроєкт "Слід" добре відомий і за кордоном. Зокрема, у Польщі є аналог цього серіалу, який вже давно має шалену популярність у глядачів.