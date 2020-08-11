Украинская актриса Антона Хижняк, наиболее известная по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", травмировалась на съемках. Звезда сломала ногу и показала в сети кадры из больницы.

Кадрами она поделилась в инстаграме. В посте Антонина Хижняк решила не рассказывать, при каких обстоятельствах получила травму, однако под заплаканными снимками актриса подчеркнула, что ее график запланированных событий не изменится.

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"Бывает всякое. Мобильность ограничена, планы немного меняются, но из жизни не выпадаю, продолжаю работать и сохранять бодрый дух. Зато я знаю, сколько прекрасных людей рядом, как тяжело терять самостоятельность и что такое "большой хрусь". Обидно, но не смертельно", – написала Антонина Хижняк.

Кроме этого, актриса решила не идти на больничный и уже вернулась к съемкам сериала "След". Также Антонина Хижняк показала кадры со звукозаписывающей студии, где озвучивала очередного персонажа.

"Спасибо всем за поддержку! Пусть ваши слова быстрее долетят до Боженьки и все заживет. Поверьте, лучше работать, чем сидеть дома", – добавила она к фото.

Что известно о сериале "След"

Это детективный сериал, который рассказывает о запутанных убийствах и уголовных делах. Расследуют преступления представители "Особого следственного агентства", куда входит и героиня Антонины Хижняк. Вероятно, на съемках сериала актриса и травмировалась, так как в фильме есть перестрелки и погони.

Телепроект "След" хорошо известен и за рубежом. В частности, в Польше есть аналог этого сериала, который уже давно имеет бешеную популярность у зрителей.