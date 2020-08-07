Український актор Арам Арзуманян, який здобув популярність завдяки серіалам "Скажене весілля" та "Великі Вуйки" став новим учасником шоу "Танці з зірками". Актор прийняв виклик від українського футболіста, учасника реаліті-шоу "Холостяк" Сергія Мельника.

Актор записав відеоролик, в якому показав, що приймає участь від попереднього учасника. Відповідний допис з’явився на його особистій сторінці в інстаграмі.

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Танцювальний челендж Арам Арзуманян передав популярній телеведучій Ользі Фреймут.

Виклик прийнятий від Сергія Мельника! Я також у темі #танціззіркамиchallenge і передаю його далі Фреймут Олі. Побачимось і рознесемо разом паркет шоу "Танці з зірками",

– написав Арзуманян.

Арам Арзуманян зазначив, що у повсякденному житті багато танцює і хоче здивувати глядачів, пише ТСН.

"Танці у моєму житті присутні кожен день, адже я маю сторінку у Tik Tok, де я багато і кумедно танцюю. Так, мої танці не такі, як у всіх інших, але я кайфую від них. Приймаючи участь в проекті "Танці з зірками", я хочу не тільки підняти настрій глядачам, але й приємно здивувати їх!", – зазначив актор.

Що відомо про новий сезон шоу "Танці з зірками"?

Улюблене танцювальне шоу українців розпочнеться вже цієї осені. Відомо, що суддівське крісло зайняла артистка балету Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та легенда української хореографії Григорій Чапкіс.

Організатори поки що не повідомляють, як саме будуть проходити ефіри, втім, ймовірно, у зв’язку з пандемією коронавірусу вони відбудуться в дещо незвичному форматі. Під час прямих ефірів задля безпеки відмовляться від глядачів у залі. Очевидно, що судді будуть дотримуватися соціальної дистанції, а учасники виступатимуть в захисних масках.